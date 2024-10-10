وفاة طالب أردني بكلية طب الزقازيق إثر حادث أليم

وطنا اليوم:توفي صباح اليوم الخميس، الطالب الأردني بكلية الطب بجامعة الزقازيق أحمد تامر محمد جبر البدوي، إثر حادث سير مؤسف.

ونعى عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق الدكتور أحمد عناني عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الراحل البدوي .

وكتب “عناني” عبر صفحته الشخصية فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والآسى أنعي الطالب “أحمد تامر محمد جبر البدوي”، الأردني الجنسية، والمقيد بالفرقة الثالثة بالكلية الذي توفاه الله اليوم في حادث آليم”.

وتابع: “أدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.