بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة طالب أردني بكلية طب الزقازيق إثر حادث أليم

منذ ساعة واحدة
وفاة طالب أردني بكلية طب الزقازيق إثر حادث أليم

وطنا اليوم:توفي صباح اليوم الخميس، الطالب الأردني بكلية الطب بجامعة الزقازيق أحمد تامر محمد جبر البدوي، إثر حادث سير مؤسف.
ونعى عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق الدكتور أحمد عناني عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الراحل البدوي .
وكتب “عناني” عبر صفحته الشخصية فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والآسى أنعي الطالب “أحمد تامر محمد جبر البدوي”، الأردني الجنسية، والمقيد بالفرقة الثالثة بالكلية الذي توفاه الله اليوم في حادث آليم”.
وتابع: “أدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:16

مجلس عمداء جامعة البترا يقرر ترقية الدكتور علي المقوسي إلى رتبة أستاذ مشارك

12:14

عراك بين كلبين يوصل صاحبيهما إلى المحكمة

11:51

ولي العهد ينشر أغنية أبشري يا بلادي حنا لها

11:34

الحكومة تصدر تقريرا لإنجازاتها خلال أيلول 2024

11:27

فيديوهات شورتس يوتيوب ستصل إلى 3 دقائق في 15 أكتوبر

11:20

ارتفاع أسعار الكهرباء يثير استياء المواطنين: مطالبات بتعديل نظام احتساب الفواتير

11:15

قرار جديد يخص استقبال اللبنانيين في العراق

11:05

وفيات الخميس 10-10-2024

11:00

الرجوب رئيسا لتيار المحافظين الجدد

10:27

تأخر الأمطار يهدد الزراعات الحقلية ويرفع الفاتورة العلفية

10:21

تصدير 588 ألف رأس من الخراف البلدية إلى دول الخليج

10:17

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

وفيات
وفيات الخميس 10-10-2024المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024