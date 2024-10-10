تراجع عدد السياح القادمين للأردن 7% خلال 9 شهور

وطنا اليوم:تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 7% خلال أول تسعة شهور من العام الحالي، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.

وبحسب الإحصائيات، زار الأردن 4.702 مليون سائح خلال أول تسعة شهور من 2024.

وبلغ الدخل السياحي خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، وفق البنك المركزي الأردني.