البريد: استبدال 70% من بطاقات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية

وطنا اليوم:أكدت مدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب أنه تم استبدال 70% من بطاقات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بشمال وجنوب المملكة على ان يتم الانتهاء من العاصمة عمان الأسبوع المقبل.

وكانت شركة البريد الأردني أعلنت عن البدء باستبدال بطاقات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية ببطاقات جديدة بميزات إضافية.

وقالت الطيب، إن عدد منتفي صندوق المعونة الوطني الذين يتعاملون مع شركة البريد الأردني يبلغ حوالي 60 الف منتفع.

وبين أن من مميزات البطاقات الجديدة أنها معفية من عمولات سحب الراتب والاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصراف الالي، وكذلك تتيح لحاملها السحب من خلال مكاتب البريد الاردني مجاناً بدون أي عمولات مع التمتع بخصومات كبيرة عند التسوق من كافة فروع المؤسستين المدنية والعسكرية وكريم هايبر ماركت.

وكشفت الطيب أن البريد الأردني أصدر بطاقات متعددة العملات خاصة لعمليات الشمول المالي، حيث يتم شحن هذه البطاقات بالمبلغ الذي يراه المنتفع مناسباً وبأقل العمولات.

وقالت إن هذه البطاقات تشبه بطاقة الفيزيا لكنها غير مربوطة بالحساب البنكي، وهي نوعان للطلاب الأردنيين الراغبين في الدراسة خارج المملكة وهي بطاقات (الدولار واليورو)، حيث يتم شحنها بالمبلغ المناسب من غير أي عمولات لإجراء تحويلات العمولة.

أما البطاقة الثانية فهي مخصص للشخص القادم للأردن، الذي بإمكانه شراء بطاقة “الدينار الأردني” وشحنها من خلال مكاتب البريد أو حسابه البنكي أو عبر خدمة “إي فواتيركم”، مشيرة إلى أن هذه البطاقات مدتها 5 سنوات ويتم تحصيل مبلغ 5 دنانير رسوم إصدار مرة واحدة لبطاقة الدينار الأردني و7 دنانير لبطاقة الدولار واليورو.