الأمير مرعد والعين الهندي يبحثان تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي

وطنا اليوم:اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع العين عبدالحكيم محمود الهندي، رئيس جمعية الفنادق الأردنية ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان.

وتم في اللقاء الهام بحث سُبل التعاون ما بين الجمعية والقطاع السياحي والمجلس الأعلى، وفتح مجالات جديدة تعزز من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياحة، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر شمولية وإشراقاً.

وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة أهمية تحسين البنية التحتية السياحية لتلبية احتياجات هذه الفئة الهامة في المجتمع، وضرورة تطوير برامج تدريبية للكوادر العاملة في القطاع السياحي لزيادة الوعي حول أهمية السياحة الميسرة.

وأشار سمو الأمير مرعد إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير بيئة سياحية ملائمة وميسرة للجميع.

من جانبه، أكد العين عبدالحكيم الهندي على أن الجمعية ترحب بكافة أوجه التعاون التي تخدم مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز من تجربتهم السياحية.

وفي ختام اللقاء، أعرب سعادة الهندي عن تفاؤله الكبير بإمكانية تحقيق أهداف التعاون، مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع سمو الأمير مرعد، يمثل بداية لرحلة جديدة نحو تعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة للسياحة الشاملة، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لجعل الأردن مكاناً يرحب بالجميع ويقدم تجارب سياحية غنية وممتعة