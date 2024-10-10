بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك جنوب لبنان

منذ 15 ثانية
مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني والبقاع.
جاء ذلك في الوقت الذي كثف فيه حزب الله من عملياته وقصف بالصواريخ مدنا وبلدات إسرائيلية، وبث عبر سلسلة الهدهد صورا لمواقع إستراتيجية عديدة في حيفا.
وقال شهود عيان إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي علما الشعب والناقورة جنوبي لبنان، واستهدفت غارات إسرائيلية مرتفعات بلدة بوداي ومحيط مدينة بعلبك بالبقاع وبلدة سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان.
وأمس الأربعاء، قتل إسرائيليان في قصف صاروخي من لبنان على مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود شمالي إسرائيل، كما أصيب 6 أشخاص إثر صواريخ سقطت على حيفا.
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن شخصين قتلا في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على كريات شمونة.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق في سبب فشل المنظومات الدفاعية في اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان على كريات شمونة، وأدت لسقوط قتيلين.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن القبة الحديدية للدفاع الجوي لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان باتجاه كريات شمونة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:11

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قياديين اثنين في حزب الله اللبناني

05:35

انخفاض حاد بعدد شاحنات المساعدات إلى شمال غزة

04:33

تل أبيب: اعتراض هدف جوي في طريقه لإيلات

03:29

جنود إسرائيليون يهددون: نريد اتفاقاً للأسرى أو سنرفض الخدمة

02:37

مجلس حماية البيانات الشخصية يعقد اولى جلساته

02:26

سوريا.. إسرائيل تستهدف موقعا في مدينة صناعية بمحافظة حمص

02:19

خالد مشعل: طوفان الأقصى أربك الكيان وإسرائيل تتأمر على الاردن

01:13

الأمن العام: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة دون وقوع اية إصابات جسدية تذكر

01:11

مصادر لـ”وطنا اليوم”: النائب خالد أبو حسان يعتزم الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب

00:24

حزب الله وافق على وقف لإطلاق النار يوم مقتل نصرالله

23:19

توقيف شخصين جنّدتهما اسرائيل بلبنان .. تفاصيل

21:58

مصدر أمني يوضح لـ”وطنا اليوم” تفاصيل حادثة الفتاة وسائق التكسي في عمان

وفيات
المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعوار