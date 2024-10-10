جيش الاحتلال يزعم اغتيال قياديين اثنين في حزب الله اللبناني

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قياديين اثنين في حزب الله اللبناني.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ نفذنا غارات دقيقة الليلة الماضية استهدفت مخازن ووسائل قتالية في ‎بيروت وجنوب ‎لبنان.

وأضاف أن تم اغتيال أحمد مصطفى علي المسؤول عن إطلاق الصواريخ بحزب الله.

وأشار إلى أنه تم اغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله في ميس الجبل محمد علي حمدان.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على أهداف مختلفة لحزب الله في لبنان منذ 23 أيلول/ سبتمبر تسببت بدمار وتهجير كبيرين، فضلا عن استشهاد وجرح الآلاف.

وأعلن جيش الاحتلال في 30 أيلول/ سبتمبر بدء عمليات عسكرية برية عند الحدود في جنوب لبنان مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.