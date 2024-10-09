سوريا.. إسرائيل تستهدف موقعا في مدينة صناعية بمحافظة حمص

وطنا اليوم_قال التلفزيون السوري، فجر الخميس، إن هجوما إسرائيليا استهدف مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص.

وأوردت وكالة الأنباء السورية أن “معلومات أولية تفيد بأن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد معامل السيارات بالمدينة الصناعية في حسياء، ووقوع أضرار مادية”.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المنطقة المستهدفة في حمص، تضم مستودعات أسلحة لحزب الله وإيران.

-وأكد المرصد أن الاستهداف الإسرائيلي طال أيضا مناطق في ريف حماه الجنوبي.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أفادت بمقتل سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال الثلاثاء في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، اعتبره المرصد السوري على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله.