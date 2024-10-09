بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سوريا.. إسرائيل تستهدف موقعا في مدينة صناعية بمحافظة حمص

منذ 45 ثانية
سوريا.. إسرائيل تستهدف موقعا في مدينة صناعية بمحافظة حمص

وطنا اليوم_قال التلفزيون السوري، فجر الخميس، إن هجوما إسرائيليا استهدف مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص.

وأوردت وكالة الأنباء السورية أن “معلومات أولية تفيد بأن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد معامل السيارات بالمدينة الصناعية في حسياء، ووقوع أضرار مادية”.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المنطقة المستهدفة في حمص، تضم مستودعات أسلحة لحزب الله وإيران.

-وأكد المرصد أن الاستهداف الإسرائيلي طال أيضا مناطق في ريف حماه الجنوبي.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أفادت بمقتل سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال الثلاثاء في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، اعتبره المرصد السوري على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:19

خالد مشعل: طوفان الأقصى أربك الكيان وإسرائيل تتأمر على الاردن

01:13

الأمن العام: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة دون وقوع اية إصابات جسدية تذكر

01:11

مصادر لـ”وطنا اليوم”: النائب خالد أبو حسان يعتزم الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب

00:24

حزب الله وافق على وقف لإطلاق النار يوم مقتل نصرالله

23:19

توقيف شخصين جنّدتهما اسرائيل بلبنان .. تفاصيل

21:58

مصدر أمني يوضح لـ”وطنا اليوم” تفاصيل حادثة الفتاة وسائق التكسي في عمان

20:47

البريد الأردني يطلق خدمة الصناديق البريدية محل الإقامة

20:18

بايدن ونتنياهو يناقشان في اتصال هاتفي الرد الإسرائيلي على إيران

20:05

ولاية فلوريدا الأمريكية تستعد لمواجهة أسوأ كارثة طبيعية منذ قرن

19:54

حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها الهدهد من حيفا

19:39

الطاقة : دعم تركيب الأنظمة الشمسية منحة وليس خصما من الشركات

19:31

سقوط طائرة حربية ومقتل قائدها في الكويت

وفيات
المومني ينعى قعوار والعمدوفيات الأربعاء 9-10-2024وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعوار