انخفاض حاد بعدد شاحنات المساعدات إلى شمال غزة

وطنا اليوم_أظهر تحليل بيانات لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية انخفاضا حادا في عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واستنادا لتحليل البيانات، وفق الوزارة، فإن إجمالي عدد شاحنات المساعدات انخفض من 1269 شاحنة دخلت خلال شهر يوليو/تموز الماضي، إلى 923 شاحنة دخلت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

و انخفض دخول شاحنات المساعدات الغذائية بنسبة 17% خلال شهر سبتمبر/أيلول، مقارنة بما دخل من شاحنات خلال شهر يوليو/تموز الماضي رغم الحاجة الملحة لدخول تلك المساعدات.

كما انخفض دخول الطرود الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي بنسبة 54% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بمثيلاتها التي دخلت في شهر يوليو/تموز الماضي.