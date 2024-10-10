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جنود إسرائيليون يهددون: نريد اتفاقاً للأسرى أو سنرفض الخدمة

منذ ساعة واحدة
جنود إسرائيليون يهددون: نريد اتفاقاً للأسرى أو سنرفض الخدمة

وطنا اليوم_وقّع 130 جندياً إسرائيلياً رسالة تحذير للحكومة وقيادة الجيش، مهددين بـ”التوقف عن الخدمة” ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أوردت صحيفة “هآرتس”.

 

وقال الجنود، الذين ينتمون إلى سلاح المدرعات، والمدفعية، وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات الجوية والبحرية، في الرسالة الموجّهة إلى أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إنهم “سيتوقفون عن الخدمة إذا لم يتم إعطاء الأولوية لمفاوضات تحرير الأسرى”.

 

وذكر الجنود الإسرائيليون، أن استمرار الحرب على غزة “لا يُؤخّر عودة المحتجزين فحسب، بل يُعرّض حياتهم للخطر أيضاً؛ فقد لقي العديد من الأسرى حتفهم بضربات الجيش الإسرائيلي، أكثر بكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية”.


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