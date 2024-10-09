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توقيف شخصين جنّدتهما اسرائيل بلبنان .. تفاصيل

منذ 5 ثواني
توقيف شخصين جنّدتهما اسرائيل بلبنان .. تفاصيل

وطنا اليوم_مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وارتفاع وتيرة الاغتيالات والاستهدافات لقادة حزب الله، ونزوح الآلاف من السكان، أعلن الجيش اللبناني الأربعاء، توقيفه اثنين من جنسية عربية، قال إن إسرائيل جنّدتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق آثار الغارات التي تشنها على مناطق عدة في لبنان.

 

وأورد الجيش في بيان “نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات شخصين من جنسية عربية متهمين بالتجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي… اقدما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة وتوثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها”.

 

وتبيّن، وفق الجيش، أنّه “تمّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.


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