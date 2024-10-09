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مصدر أمني يوضح لـ”وطنا اليوم” تفاصيل حادثة الفتاة وسائق التكسي في عمان

منذ 6 ثواني
مصدر أمني يوضح لـ”وطنا اليوم” تفاصيل حادثة الفتاة وسائق التكسي في عمان

عمان – وطنا اليوم: أوضح مصدر أمني لـ”وطنا اليوم” حقيقة الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة في الشارع العام بالعاصمة عمان، بين فتاة وسائق تكسي. وبيّن المصدر أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف لحظي بين الطرفين، مشيراً إلى أن الخلاف تم إنهاؤه في حينه دون تسجيل أي شكوى رسمية من أي طرف.

 

وأضاف المصدر أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أُخذ خارج سياقه، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تقديم شكاوى لدى الجهات المعنية. ودعا المصدر المواطنين إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المغلو

طة.

 


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