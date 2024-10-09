الطاقة : دعم تركيب الأنظمة الشمسية منحة وليس خصما من الشركات

وطنا اليوم:أكد صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل هو “منحة مقدمة من الصندوق للمواطن بقيمة 30%، وليس خصما من الشركات”.

ولفت الصندوق إلى ملاحظته مؤخرا أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة تقدم برنامج دعم القطاع المنزلي المقدم من الصندوق على أنه خصم مقدم منها، ولا تشير إلى أنه منحة مقدمة من الصندوق.

ودعا الصندوق الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة والراغبة بالاشتراك في برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل (2024-2025) إلى الالتزام بتوقيع كتاب الالتزام، الموضح في الصورة أدناه، من خلال النوافذ التمويلية المعتمدة لهذه المرحلة، مشددة على أن “لن يتم قبول الطلبات من الشركات التي لم ترفق كتاب الالتزام ضمن أي طلب مقدم للنوافذ التمويلية”.