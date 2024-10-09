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سقوط طائرة حربية ومقتل قائدها في الكويت

منذ 24 ثانية
سقوط طائرة حربية ومقتل قائدها في الكويت

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الكويتية يوم الأربعاء سقوط طائرة حربية خلال مهمة تدريبية ومقتل قائدها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر إن طائرة مقاتلة من طراز “أف – 18” تابعة للقوة الجوية الكويتية سقطت اليوم وتوفي قائدها.
وأضاف الصقر أن الحادث وقع أثناء مهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر الأربعاء 9 أكتوبر.
وذكر أن فرق التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.
وكانت وسائل إعلام كويتية قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة الحربية تعرضت للحادث في منطقة الروضتين.


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