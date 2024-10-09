الأمين العام لحزب إرادة: زيادة عدد نواب كتل الأحزاب بعد نتيجة الإنتخابات لا يعني شيء ولا يعبر عن ارادة شعبية

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إجتمع الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة مع أعضاء مكتب شباب الحزب ضمن مبادرة ” تعليلة شباب” الإسبوعية وكان ما يلي ابرز النقاط التي تحدث بها البطاينة وناقشها و شباب الحزب:

– ملتفين حول قيادة وموقف جلالة الملك المشرف المشرفة، وخطابه الشجاع والأوضح والإنساني والعادل، والذي يأتي دوما بلغة يفهمها العالم، ونعم نحتاج لمشروع وموقف عربي مشترك.

– نتائج الإنتخابات جيدة بالنسبة لنا، فرغم حداثتنا حصلنا على ١٩ مقعد وزاد عنا حزب سبق تأسيسنا بسنوات وحصل حيث حصل على ٢١ مقعد، وحزب آخر سبقنا بعقود حصل على ٣٥ مقعد، ومن يلينا حصل على ٨ مقاعد ، وهذا يشمل المقاعد الحزبية والمحلية.

– ⁠نحن في بداية مشروع عمره عشر سنوات حسب رؤى سيد البلاد.

– ⁠خطوطنا مفتوحة مع الجميع طالما اتفقنا على ثوابت وطنية قوامها الوطن بمواطنه وقيادته وقواته المسلحة.

– إرادة واحد من ثلاثة أحزاب فقط حصلت على عدد وازن من المقاعد النيابية نتيجة الإنتخابات.

– ⁠زيادة عدد نواب كتل الأخراب ونفخها (بعد نتيجة الإنتخابات) لا يعني شيء ، المهم ما افرزه الصندوق.

– ⁠سمعنا عن مال اسود بعد الإنتخابات من قبل حزبين للوصول للحد الادنى لتشكيل كتلة نيابية وهذه ظاهرة خطيرة على المؤسسات المعنية متابعتها.

– ⁠كتلتنا النيابية صلبة وعضوية، وانتهت من وضع نظامها الأساسي.

– ⁠إرادة حزب ديمقراطي من الداخل، راسخ ومستمر إلى الأبد لتحقيق رؤيته في أردن أفضل، مجالسه وقياداته لها شرعية الصندوق ولا شيء غير الصندوق.