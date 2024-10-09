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البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 120 مليون دولار

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 120 مليون دولار

وطنا اليوم:وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، على تسجيل الإصدار الرابع من أذونات الخزينة.
وقالت الهيئة، إن هذا الإصدار جاء من البنك المركزي نيابة عن الحكومة، وبقيمة 120 مليون دولار أميركي، وباستحقاق تاريخه 22/9/2025.


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