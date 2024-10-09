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اعتقال إسرائيلي في الضاحية الجنوبية بتهمة التجسس

منذ ساعتين
اعتقال إسرائيلي في الضاحية الجنوبية بتهمة التجسس

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أنه تم القاء القبض على إسرائيلي يحمل جواز سفر بريطاني وأميركي في لبنان وادعى أنه صحفي.
وكان مراسل قناة كان الإسرائيلية عمحاي شتاين قد ذكر أنه تم اعتقال إسرائيلي يدعى شوكي تارتكوفسكي، في الضاحية الجنوبية في بيوت بشبهة التجسس.
واعتقل تارتكوفسكي، وهو يهودي متشدد سابق من القدس وخريج جامعة براون وكلية لندن للاقتصاد، أمس الثلاثاء في بيروت بعد دخوله لبنان في الأيام الأخيرة باعتباره “صحفيا استقصائيا”. وأثار سلوكه الشكوك لدى اللبنانيين، وبعد القبض عليه عثر المحققون بحوزته على جواز سفر إسرائيلي.
وبحسب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.
ووفق “واينت” دخل تارتكوفسكي لبنان بجواز سفر بريطاني، لكنه ترك جواز السفر الإسرائيلي بحوزته أيضا.


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