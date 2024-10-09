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السيسى يستقبل الصفدى ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة مع الأردن

منذ ساعة واحدة
السيسى يستقبل الصفدى ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة مع الأردن

وطنا اليوم:استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، والسفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.
وقالت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن نقل للرئيس تحيات شقيقه الملك عبد الله الثاني، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة، حيث تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق.
كما تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري، الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة


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