الضمان : لا نتعامل مع المحافظ الإلكترونية في صرف منافعنا التأمينية

وطنا اليوم:أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة رسمياً وتحمل علامة التوثيق الزرقاء، مشددة على أهمية التأكد من متابعة الحسابات الرسمية للمؤسسة لتجنب الوقوع في مخاطر الأخبار الزائفة أو الاحتيالات الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها لا تقوم بأي حال من الأحوال بمخاطبة جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صرف مبالغ مالية أو منافع تأمينية، وأن جميع الأمور المتعلقة بمستحقات المشتركين والمستفيدين من خدماتها تتم عبر موقعها الإلكتروني فقط (www.ssc.gov.jo).

وبيّنت المؤسسة أنها لا تتعامل في تحويل أي منفعة من منافعها التأمينية إلى المستحقين من خلال المحافظ الإلكترونية، وإنما يتم تحويلها عبر الحسابات البنكية للمستفيدين من متقاعدين ومشتركين على اختلاف جنسياتهم، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها.

وشدّدت المؤسسة على جمهورها إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أي جهات غير موثوقة تدعي أنها تقدم مبالغ مالية بقيمة (150) ديناراً أو أي مبالغ مالية أخرى بتوصية من مديرها العام، أو تطلب بياناتهم المالية لحساباتهم البنكية أو محافظهم الإلكترونية كونه سيتم استخدامها لغايات الاحتيال، وهذا يتعارض مع سياسة المؤسسة في مخاطبة جمهورها.

ودعت المؤسسة جمهورها إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات والأخبار بالاعتماد فقط على مصادرها الرسمية سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال حساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي والموثقة بعلامة التحقق الزرقاء، وفي حال تَبَادر لديهم أي استفسار عند مواجهة أي من هذه الأخبار الزائفة الاتصال مباشرة على مركز الاتصال الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080) لغايات التأكد والتحقق من مصداقيتها.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أنها تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني بشكل دوري لإلغاء الحسابات الوهمية فور ظهورها، وذلك لضمان عدم تسببها لأي ضرر قد يتعرض له جمهورها.