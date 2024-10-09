المومني ينعى قعوار والعمد

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني رائدين كبيرين من المؤسسين في القطاع الإعلامي والصحفي هما الكاتب فخري قعوار، ومدير عام صحيفة الرأي الأسبق محمد العمد، اللذين فقدتهما الأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية وترجلا بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجاز.

وقال المومني، إن قعوار خدم المسيرة الصحفية والإعلامية ككاتب ورئيس تحرير في أكثر من موقع وشكلت مواقفه السياسية جزءاً من حالة الدفاع عن الأردن وقضاياه ومواقفه.

وأضاف، أن العمد ساهم في جهود تأسيس وتطوير صحيفة الرأي وشكل موقفه في الميدان الذي عمل به جزءاً من المواقف المشرفة للإعلاميين والصحفيين في الدفاع عن الأردن ومسيرته ومؤسساته وبث روح الانتماء والولاء.

وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلتي وأصدقاء الفقيدين وللأسرة الصحفية والإعلامية، سائلاً المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جنانه