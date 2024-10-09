العين الهندي والسفير البحريني يبحثان دفع عجلة السياحة بين البلدين برؤية ملكية

وطنا اليوم:استقبل سعادة سفير مملكة البحرين في عمان، الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، صباح اليوم، في مقر السفارة، العين عبدالحكيم محمود الهندي، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني، ورئيس جمعية الفنادق الأردنية. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين في القطاع السياحي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين الشقيقين.

أكد العين عبدالحكيم الهندي خلال اللقاء على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الأردن والبحرين في مختلف المجالات، مشيراَ إلى أن هذه العلاقات التاريخية تعكس رؤية القيادتين الحكيمتين، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم. وأضاف إن العلاقات بين الأردن ومملكة البحرين تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي، حيث تحظى بدعم مستمر من القيادتين اللتين تعملان على تعزيز التعاون في جميع المجالات، لا سيما في المجال السياحي، الذي يمثل جسراً لتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

كما شدد الهندي على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القطاع السياحي كأحد محركات النمو الاقتصادي في الأردن، معرباً عن أمله في أن يشهد التعاون السياحي بين الأردن والبحرين مزيداً من التقدم. وأوضح أن المملكة الأردنية تسعى دائماً إلى تعزيز السياحة بالتعاون مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين والاستثمار المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق رؤية صاحبي الجلالة الملكين حفظهما الله، في النهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات.

من جانبه، أشاد السفير البحريني الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، بجهود الأردن في تعزيز السياحة، مثمناً رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدفع عجلة التطور السياحي في مملكة البحرين، ومؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

وقد ناقش الطرفان خلال اللقاء الفرص المتاحة لتوسيع الترويج السياحي بين البلدين، من خلال تنظيم برامج سياحية مشتركة وتبادل الخبرات بين المؤسسات السياحية والفنادق، بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز استثمارات القطاع السياحي في كلا البلدين.

في ختام اللقاء، قدم السفير البحريني درعاً تكريمياً للعين عبدالحكيم الهندي تقديراً لدوره البارز في تطوير القطاع السياحي وتعزيز العلاقات السياحية بين الأردن والبحرين.