بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين

منذ ساعتين
تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين

وطنا اليوم:جدّد سلاح الجو الملكي وشركة زين الأردن، أمس الثلاثاء اتفاقية التعاون التي تجمعهما منذ أعوام، والتي تقدّم الشركة بموجبها خدمات وحلول اتصالات مميزة وبأسعار تفضيلية لمنتسبي سلاح الجو.
وجرى توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز وإدامة التعاون بين الطرفين لخدمة نشامى سلاح الجو، في قيادة سلاح الجو الملكي، بحضور قائد السلاح العميد الركن الطيار محمد حياصات، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.
وقال قائد سلاح الجو الملكي: “تأتي الاتفاقية لتعزيز آفاق التعاون بين الطرفين والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة في ظل التسارع المستمر في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن سلاح الجو الملكي مستمر في شراكته مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، بما يساهم في مواكبة التطور في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات”.
وبيّنت شركة زين الأردن أن تجديد الاتفاقية يؤكد حرص الشركة على إدامة وتعزيز التعاون الممتد والمستمر مع قيادة سلاح الجو الملكي، إذ تسعى شركة زين من خلال إمكاناتها لرفد القوات المسلحة الأردنية في العديد من المجالات و البرامج والمبادرات المشتركة و تبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وتتضمن الاتفاقية تقديم شركة زين الأردن لعروض مميزة على خطوط الاتصال وخدمات الإنترنت وغيرها من الامتيازات الخاصة لسلاح الجو الملكي، بهدف توفير كل ما يلزمهم من حلول اتصالات تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع متطلباتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:18

الأعلى للسكان يحذر من مخاطر استخدام المنشطات الجنسية المقلدة

11:11

تفعيل الإسعافات الأولية بالمدارس .. خط الدفاع ضد الحوادث المفاجئة

10:42

استثمار بقيمة 242 مليون دولار لتطوير ميناء حاويات العقبة

10:38

النشامى يلتقون المنتخب الكوري غدا بتصفيات كأس العالم

10:28

افتتاح معرض صور من غزة في الهيئة الملكية للأفلام

10:22

العين الهندي والسفير البحريني يبحثان دفع عجلة السياحة بين البلدين برؤية ملكية

10:20

صحيفة: السنوار أمر باستئناف العمليات الاستشهادية بعد منصبه الجديد

10:09

الشرطة الأسترالية تكشف لغز العثور على أشلاء مصري في القمامة

10:02

وفيات الأربعاء 9-10-2024

09:54

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب، الانتخابات ليست مجرد عملية روتينية، بل هي فرصة للمشاركة في صنع المستقبل

09:53

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والحسين التقنية

09:51

د.الحوراني : إلغاء استثناءات الطلبة الوافدين سياسة غير مدروسة وتضر بالاقتصاد الوطني – فيديو

وفيات
وفيات الأربعاء 9-10-2024وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعواروفيات الاثنين 7-10-2024