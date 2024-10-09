البريد الأردني يواصل تطوير خدمات الدفع المالي الإلكتروني

وطنا اليوم:يشارك البريد الأردني دول العالم الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي، إذ يُحتفل باليوم العالمي للبريد سنويا في الـ 9 من تشرين الأول من كل عام، وهو الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد في عام 1874 في العاصمة السويسرية بيرن، ويأتي هذا العام تحت شعار “150 عاما من المساعدة على التواصل وتمكين كل شعوب العالم”.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، أنه بالرغم من التطور التكنولوجي الكبير في عالمنا المعاصر، لم يفقد البريد مكانته المهمة كوسيلة التواصل العالمية الرئيسة منذ القدم، ويُعد أكبر شبكة تواصل وتوزيع في العالم، كما يقدم مجموعة من الخدمات التقليدية والحديثة على حد سواء.

وقال إن الاحتفال بيوم البريد العالمي هذا العام، يأتي شاهدا على ما حققته شركة البريد الأردني من خطوات تطويرية وإنجازات، موضحا أن الخدمات التي يقدمها البريد لتسهيل حياة الناس اليومية تتنوع بين إيصال الرسائل والطرود وتقديم الخدمات اللوجستية، ودعم التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير خدمات الشمول المالي ودعم الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأشار الداوود إلى أن الاتحاد البريدي العالمي يضم 192 دولة حول العالم، ويعد ثاني أقدم منظمة دولية، حيث يعمل على تطوير الخدمات البريدية والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الدول الأعضاء.

وتابع أن البريد الأردني يعتز بعضويته في هذه المؤسسة الدولية منذ عام 1947، كما يعد البريد الأردني عضوا فاعلا في كل من مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي ومجلس إدارة الاتحاد الأورومتوسطي.

وقالت المديرة العامة لشركة البريد الأردني بالوكالة، هنادي الطيب، إن من أهم الإنجازات التي حققها البريد الأردني هي تطوير خدمات الدفع المالي الإلكتروني، التي تشمل دفع مستحقات المعونة الوطنية من خلال بطاقة إلكترونية يمكن استخدامها للمشتريات، والسحب النقدي عبر الصرافات الآلية وأجهزة نقاط البيع في المكاتب البريدية بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.

وأوضحت أنه تم إصدار بطاقات فيزا مدفوعة مسبقا متعددة العملات للطلبة في الخارج، حيث تم إطلاق حزمة جديدة من هذه البطاقات بالعملات “الدينار الأردني، الدولار الأميركي واليورو الأوروبي”، بعد دراسات بشأن واقع السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين الأردنيين، خاصة الذين يعيشون خارج المملكة، كما ان البطاقات تتميز بأنها آمنة ومعتمدة عالميا، ويمكن تعبئتها بالعملة المناسبة دون أي عمولات أو فوائد من خلال المكاتب البريدية أو أي فواتير.

وأشارت إلى أن البريد الأردني وفر أجهزة نقاط البيع في المكاتب البريدية، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي باستخدام رمز الاستجابة السريع، كما يقدم خدمة المحافظ المالية الإلكترونية والتطبيقات البنكية.

وبينت أن البريد الأردني يقدم أيضا خدمات الحوالات المالية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى خدمة الحوالات البريدية الدولية بين المؤسسات البريدية عبر نظام الاتحاد البريدي العالمي، كما يوفر خدمة دفع الفواتير من خلال نظام “إي فواتيركم”، ودعم مخرجات خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأضافت أن من الخدمات التي يقدمها البريد الأردني إمكانية تفعيل الهوية الرقمية من خلال مكاتب البريد الأردني عبر تطبيق “سند”، بالإضافة إلى إطلاق التطبيق الذكي “ماي جو بوكس” الذي يوفر خدمة الحصول على عنوان بريد افتراضي مجاناً لاستخدامه في الدعم اللوجستي المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مثل طلب وشحن الطرود من تركيا إلى الأردن.

كما أن الخدمات تشمل أيضا توصيل البلاغات، نقل معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين وتوصيل أدوية الأمراض المزمنة بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وشركة الحوسبة الصحية “حكيم”، بالإضافة إلى إطلاق المتجر الإلكتروني المحلي الذي يتيح للسيدات والشباب فرصة عرض وترويج منتجاتهم المحلية.

وأوضحت أنه جرى إنشاء مركز التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى شركة البريد الأردني وفقا لأعلى المواصفات والمعايير، مع توفير نافذة واحدة تضم الجمارك والرقابة، ويعمل المركز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات السوق المتنامية بسرعة وكفاءة.

ولفتت النظر إلى أن البريد الأردني استخدم الطاقة البديلة في السيارات الكهربائية في عمليات التسليم والتوزيع، بهدف الحفاظ على البيئة والمناخ، كما أصدر طابعا بريديا وبطاقة، احتفالاً بمرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي.