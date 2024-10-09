39,3 مليون حركة دفع عبر محافظ إلكترونية منذ مطلع العام

وطنا اليوم:بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني في الأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، 39,3 مليون حركة بقيمة 3,82 مليارات دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك).

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات أيلول الماضي، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن ارتفع من 2,29 وبنسبة طفيفة بلغت 1.5% مقارنة مع آب الماضي، ليصل إلى 2,33 مليون مستخدم.

وجرى خلال الشهر الماضي تنفيذ 5,04 ملايين حركة من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 5,02 مليون حركة في آب وبارتفاع بلغت نسبته 0,6%.

وأشار التقرير إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 447 مليون دينار، مقارنة مع 461 مليون دينار في الشهر الذي سبقه (آب)، وبانخفاض بلغت نسبته 3,2%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغ 89 دينارا.

وبيّن التقرير أن 90,84% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 4,58 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و3,42% بحجم 172 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 3,53% وبحجم 178 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 2,22% وبحجم 111 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.

التقرير بيّن أن 88,1% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون ويقدّر عددهم بـ 2,05 مليون شخص، بينما 11,9% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 278 ألف شخص، فيما بيّن أن 50,5% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد ,1,18 مليون شخص، و49% من العملاء إناث، وبعدد 1,14 مليون أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و828 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و603 آلاف للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و456 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما، و285 ألفا للأعمار من 51 إلى 60 عاما، و103 آلاف للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و34 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و13 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.