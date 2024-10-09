وزير الخارجية البريطاني يزور الأردن اليوم

وطنا اليوم:يبدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الأردن في إطار جهود دبلوماسية غربية تهدف إلى منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حرج تسعى فيه بريطانيا للعمل مع الشركاء الإقليميين للضغط من أجل ضبط النفس والحد من التوترات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن وزيرها سيستغل زيارته للأردن للتأكيد على أهمية التنسيق مع الدول الشريكة، كما سيدعو إيران إلى وقف الهجمات التي تساهم في زيادة التوتر.

وفي بيان له، أكد لامي على خطورة الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن المزيد من التصعيد في المنطقة لن يخدم مصالح أي طرف.

ودعا إلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.

وديفيد لامي هو سياسي بريطاني بارز، تسلم حقيبة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، ليكون بذلك أحد أبرز الشخصيات في السياسة الخارجية البريطانية.