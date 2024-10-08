توجيه تهمة القتل العمد لقاتل الدكتور الزعبي

وطنا اليوم_في تطورات قضية جريمة القتل الذي راح ضحيتها الدكتور أحمد الزعبي، الجمعة الماضية، وجّه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القــتل العمد للطالب الذي أنهى حياة أستاذه بـ13 طعـــنة أصابت مختلف أنحاء جسده.

وقرر المدعي العام توقيف القاتل 15 يومًا قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل

وبحسب معلومات من مصدر مقرب من التحقيق، فإن القاتل شوهد من خلال كاميرات مسجد في محافظة الكرك (مسرح الجريمة) وهو يدخل ويخرج، ليعود مرة أخرى حاملًا سكينًا بيده، ويطعن أستاذًا جامعيًا.

وكانت عائلة القاتل قد أصدرت بيان شجب واستنكار من عشيرة الخليفات/ وادي موسى للجريمة البشعة التي راح ضحيتها الأستاذ الدكتور أحمد صالح الزعبي من منطقة خرجا في إربد