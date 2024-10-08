بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة

منذ 11 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة

وطنا اليوم_عمان- 8 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، إلى عشائر الخرشة بوفاة مصطفى جدعان الخرشة، أحد أبطال القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في معركة الكرامة وحرب حزيران 1967.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشائر الخرشة، مستذكرا التضحيات التي قدمها خلال مشاركته في حرب حزيران عام 1967 بالقدس الشريف، في اللطرون وباب الواد والشيخ جراح، وفي معركة الكرامة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

 

يشار إلى أن الفقيد تم أسره في حرب حزيران 1967 لمدة أربعة أشهر، ليعود بعدها الى الخدمة في كتيبة الحسين الآلية الثانية “أم الشهداء”، حيث تقاعد عام 1973.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

قصف جوي عنيف يستهدف منطقة المزة في العاصمة السورية

20:08

التربية: دبلوم تأهيل المعلمين ليس إلزاميا

19:53

القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة

19:48

الصفدي: استمرار العدوان على غزة سيدفع باتجاه تصعيد إقليمي لن يسلم منه أحد

19:42

الاحتلال يزعم السيطرة على منطقة مارون الراس في جنوب لبنان ويرفع علم الكيان

19:36

نتنياهو: اغتلنا نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين

19:30

عبر الجو والبحر.. دول تسابق الزمن لإجلاء مواطنيها من لبنان

19:22

الحكومة وحماية الدولة الوطنية الأردنية

19:15

انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشا في التسعيرة المسائية

19:11

استكمال 7 مشاريع صحية بتكلفة 3 ملايين دينار في الطفيلة

19:07

بقوة مدمرة إلى كارثية.. فلوريدا تستعد لإعصار ميلتون بأوامر إخلاء إلزامية

16:35

الملك يتابع سير العمل في برنامج تدريب المعلمين

وفيات
وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعواروفيات الاثنين 7-10-2024وفيات الأحد 6-10-2024