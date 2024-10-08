مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة

وطنا اليوم_عمان- 8 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، إلى عشائر الخرشة بوفاة مصطفى جدعان الخرشة، أحد أبطال القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في معركة الكرامة وحرب حزيران 1967.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشائر الخرشة، مستذكرا التضحيات التي قدمها خلال مشاركته في حرب حزيران عام 1967 بالقدس الشريف، في اللطرون وباب الواد والشيخ جراح، وفي معركة الكرامة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

يشار إلى أن الفقيد تم أسره في حرب حزيران 1967 لمدة أربعة أشهر، ليعود بعدها الى الخدمة في كتيبة الحسين الآلية الثانية “أم الشهداء”، حيث تقاعد عام 1973.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.