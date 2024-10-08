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القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة

منذ ساعتين
القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة

وطنا اليوم:تسلمت القوات المسلحة الأردنية ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، علاجات وأجهزة طبية من جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بحضور السفير الألماني في عمان الدكتور بيرترام فون مولتكه، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، وذلك لإرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة.
وقال السفير الألماني: “مع وصول شحنة جديدة اليوم، تمكنت المساعدات الإنسانية الألمانية منذ 2023 من تزويد المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بعشرة أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية”، مشيداً بتفاني الخدمات الطبية الملكية الأردنية، التي تمكنت من إيصال المساعدات الأساسية للمدنيين المحتاجين، مؤكداً استمرار دعم ألمانيا للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بشحنات إضافية من المساعدات الإنسانية.”
بدوره، عبر مدير عام الخدمات الطبية الملكية عن شكره وتقديره نيابة عن القوات المسلحة الأردنية للحكومة الألمانية على دعمها ومساندتها للجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون الدولي في أوقات الأزمات، وبشكل يمكن الخدمات الطبية الملكية من تقديم أجود الخدمات بكفاءة وفاعلية، وتمكنها من إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في القطاع.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسيير قوافل المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف إدامة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية، ودعم الأهل في غزة بما يضمن وصولها وتوزيعها للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.


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