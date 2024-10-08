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نتنياهو: اغتلنا نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين

منذ ساعة واحدة
نتنياهو: اغتلنا نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وخليفته المحتمل هاشم صفي الدين. والآلاف من عناصر من حزب الله في هجمات جيشه على لبنان.
وكان أعلن إعلام عبري، أن جيش الاحتلال ألقى نحو 73 طنا من القنابل على مقر لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
ويعتقد أن القيادي في حزب الله ونائب الأمين العام هاشم صفي الدين والمرشح الأبرز لخلافة نصرالله كان متواجدًا في مقر حزب الله المستهدف، بحسب إعلام عبري.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افخاي أدرعي إن قوات الاحتلال استهدفت مقر الاستخبارات الرئيسي لحزب الله الخميس الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية.
وذكر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر في تل أبيب، أن هاشم صفي الدين هو المستهدف في الهجوم الأخير.
وأكدت المصادر أنه ما زالت نتائج الهجوم غير واضحة، فيما أشارت إلى أن هاشم صفي الدين كان في مخبأ عميق تحت الأرض.


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