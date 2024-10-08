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انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشا في التسعيرة المسائية

منذ 36 ثانية
انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشا في التسعيرة المسائية

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، 40 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 53.10 دينار، والشراء عند 51.10 دينار.
وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 61.30 دينار، والشراء عند 59 دينارا.
كما انخفض سعر بيع غرام عيار 18 إلى 47.10 دينار، والشراء عند 43.60 دينار


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