الملك يتابع سير العمل في برنامج تدريب المعلمين

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه معنيين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد،اليوم الثلاثاء، سير العمل في برنامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها، الذي يجري العمل عليه ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).

وأكد جلالة الملك ، ضرورة تقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين، لأهمية دورهم في بناء الأجيال.