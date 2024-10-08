بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يتابع سير العمل في برنامج تدريب المعلمين

منذ 20 ثانية
الملك يتابع سير العمل في برنامج تدريب المعلمين

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه معنيين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد،اليوم الثلاثاء، سير العمل في برنامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها، الذي يجري العمل عليه ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).
وأكد جلالة الملك ، ضرورة تقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين، لأهمية دورهم في بناء الأجيال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:20

تل أبيب: حزب الله بلا قيادة ويبدو أن خليفة نصر الله تم القضاء عليه

15:48

الغذاء والدواء: منتج الكيك الذي يظهر في فيديو متداول لا يستورد إلى المملكة

15:37

6 قرارات في جلسة مجلس الوزراء

15:34

اتحاد المزارعين: الاحتلال حاول تلويث سمعة المنتج الاردني

15:18

عيادة شاملة للإقلاع عن التدخين في حدائق الملك عبد الله

15:04

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

15:00

مذكرة تفاهم بين الضريبة والمحامين لتطبيق نظام الفوترة وتسهيل تقديم الاقرارات

14:23

فيتش سوليوشنز تتوقع انخفاض مبيعات سيارات الكهرباء في الأردن

14:18

56 شهيدا و590 مصابا بـ8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

14:11

واقعة خطيرة في القدس .. مستوطن بلباس الكهنة في الأقصى

13:57

وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردني

13:51

الكيان المحتل يتوعد وإيران تعد 10 سيناريوهات للرد

وفيات
وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعواروفيات الاثنين 7-10-2024وفيات الأحد 6-10-2024