تل أبيب: حزب الله بلا قيادة ويبدو أن خليفة نصر الله تم القضاء عليه

وطنا اليوم:أكد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء، بأن حزب الله بات “محطّما” بعد الضربات المتواصلة التي استهدفته وأدت إلى اغتيال أمينه العام حسن نصرالله.

وأفاد غالانت أثناء اجتماع مع القيادة الشمالية لجيشه بأن حزب الله “منظمة محطّمة ومدمّرة من دون أي قيادة وإمكانيات قتالية تذكر، وبقيادة مفككة بعد القضاء على حسن نصرالله”.

وأوضح أن خليفة الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قُضي عليه على ما يبدو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في الجماعة، محل نصر الله.