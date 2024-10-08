بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تل أبيب: حزب الله بلا قيادة ويبدو أن خليفة نصر الله تم القضاء عليه

منذ 37 ثانية
تل أبيب: حزب الله بلا قيادة ويبدو أن خليفة نصر الله تم القضاء عليه

وطنا اليوم:أكد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء، بأن حزب الله بات “محطّما” بعد الضربات المتواصلة التي استهدفته وأدت إلى اغتيال أمينه العام حسن نصرالله.
وأفاد غالانت أثناء اجتماع مع القيادة الشمالية لجيشه بأن حزب الله “منظمة محطّمة ومدمّرة من دون أي قيادة وإمكانيات قتالية تذكر، وبقيادة مفككة بعد القضاء على حسن نصرالله”.
وأوضح أن خليفة الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قُضي عليه على ما يبدو.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في الجماعة، محل نصر الله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:48

الغذاء والدواء: منتج الكيك الذي يظهر في فيديو متداول لا يستورد إلى المملكة

15:37

6 قرارات في جلسة مجلس الوزراء

15:34

اتحاد المزارعين: الاحتلال حاول تلويث سمعة المنتج الاردني

15:18

عيادة شاملة للإقلاع عن التدخين في حدائق الملك عبد الله

15:04

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

15:00

مذكرة تفاهم بين الضريبة والمحامين لتطبيق نظام الفوترة وتسهيل تقديم الاقرارات

14:23

فيتش سوليوشنز تتوقع انخفاض مبيعات سيارات الكهرباء في الأردن

14:18

56 شهيدا و590 مصابا بـ8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

14:11

واقعة خطيرة في القدس .. مستوطن بلباس الكهنة في الأقصى

13:57

وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردني

13:51

الكيان المحتل يتوعد وإيران تعد 10 سيناريوهات للرد

13:44

عشيرة العبد الرزاق تطالب بإعدام قتلة ابنها منذر

وفيات
وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردنيوفيات الثلاثاء 8-10-2024رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعواروفيات الاثنين 7-10-2024وفيات الأحد 6-10-2024