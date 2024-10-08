اتحاد المزارعين: الاحتلال حاول تلويث سمعة المنتج الاردني

وطنا اليوم:اكد امين عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران، ان المزارع الاردني عصي على التطبيع ولا يقبل التعامل مع الاحتلال.

واكد تضامن القطاع الزراعي مع الشعب الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال وحرب الابادة التي يشنها على الاهل في غزة وفلسطين.

وقال:ان القطاع الزراعي يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني ولا يقبل تصدير المنتجات الزراعية الاردنية للاحتلال تحت اي ظرف ، مشيرا الى ان دعوات البعض لا تمثل القطاع الزراعي والمزارعين الاردنيين.

واشار العوران الى ان الاتحاد يؤيد قرار وزارة الزراعة بمنع منح تصاريح تصدير للاحتلال وفرض حصار مطبق عليهم .

وبين العوران ان الاحتلال حاول تلويث سمعة المنتج الاردني من خلال نشر تقارير انها تروى بالمياه العادمة، مؤكدا ان المنتج الاردني يعد الافضل على مستوى الشرق الاوسط.