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الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

منذ ساعة واحدة
الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:شهدت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعًا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي مقارنة بمستوياتها في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك وفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
بحسب النشرة، ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 667 دولارًا إلى 672 دولارًا، بنسبة زيادة بلغت 1%. كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 708 دولارات إلى 728 دولارًا، بزيادة نسبتها 3%.
وسجل سعر الديزل ارتفاعًا من 599 دولارًا إلى 627 دولارًا، محققًا زيادة قدرها 5%، وارتفع سعر الكاز من 649 دولارًا إلى 670 دولارًا، بنسبة 3%.
أما بالنسبة لزيت الوقود، فقد ارتفع سعر الطن من 419 دولارًا إلى 424 دولارًا، بنسبة 1%، كما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الأول الحالي إلى 621 دولارًا للطن مقارنة مع 598 دولارًا في شهر أيلول الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 4%.
وفيما يخص خام برنت، فقد ارتفع معدل سعر البرميل من 74 دولارًا إلى 78 دولارًا، بنسبة 4%.


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