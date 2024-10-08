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واقعة خطيرة في القدس .. مستوطن بلباس الكهنة في الأقصى

منذ 53 ثانية
واقعة خطيرة في القدس .. مستوطن بلباس الكهنة في الأقصى

وطنا اليوم:في واقعة وصفتها محافظة القدس بـ”الخطيرة” اقتحم مستوطن، تصاحبه الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى مرتديا زي الكهنة أثناء تقديم القرابين.
وقالت المحافظة في بيان مقتضب على صفحتها بموقع فيسبوك “في واقعة خطيرة، مستعمر يرتدي ملابس الكهنة خلال اقتحامه المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم”.
وأوضحت أن “تلك الملابس الكهنوتية والمعروفة أيضا بالملابس المقدسة هي ذاتها التي يرتديها الكهنة أثناء الطقوس الدينية وأثناء تقديم القرابين والذبائح”.
وكثيرا ما حاول مستوطنون جلب قرابين وتدربوا على ذبحها في المسجد الأقصى بهذا اللباس، استجابة لدعوات جماعات استيطانية.
ونشرت المحافظة صورا لمستوطن يرتدي الزي داخل المسجد ضمن مجموعة من المستوطنين ترافقهم عناصر من شرطة الاحتلال.
ويظهر في الصور المتداولة مستوطن يرتدي ثوبا أبيض مع حزام في الوسط وعمامة.
كما نشرت المحافظة مقطع فيديو لمستوطنين يؤدون “صلوات علنية وطقوسا تلمودية منها السجود الملحمي خلال اقتحامهم المسجد الأقصى”.
ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية فقد شارك في اقتحام المسجد 149 مستوطنا صباح اليوم الثلاثاء.
ومنذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة قبل عام صعد الاحتلال من إجراءاته في القدس، في حين وسع المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد وزادت وتيرة أداء الطقوس التوراتية فيه.
ووفق تقرير للمحافظة شارك نحو 50 ألفا و475 مستوطنا في اقتحام المسجد منذ “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


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