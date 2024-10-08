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وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردني

منذ 23 ثانية
وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردني

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى مصطفى جدعان الخرشة احد أبطال القوات المسلحة الجيش العربي الجريح والأسير وقاهر الأعداء على أرض فلسطين عام ١٩٦٧.
وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد جعفر الطيار المزار الجنوبي، بمحافظة الكرك، وسيتم الدفن في مقبرة الخرشه مقابل المركز الصحي، وبيت العزاء في نادي شباب الخرشه لمدة ثلاثة ايام من الساعة 9 صباحاً الى 10 مساء


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