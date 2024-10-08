الكيان المحتل يتوعد وإيران تعد 10 سيناريوهات للرد

وطنا اليوم:نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر عسكرية مطلعة قولها، إن وحدات التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت ما لا يقل عن 10 سيناريوهات مناسبة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل.

وأكدت المصادر أنه سيتم استخدام هذه السيناريوهات إذا لزم الأمر.

وأوضحت أن هذه السيناريوهات قابلة للتحديث، لكن جهوزيتها مؤشر على جدية إيران في الرد، مبينة أن رد إيران لن يكون بالضرورة بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة، وعلى أهداف مختلفة تعزز فعالية الرد.

وأكدت المصادر العسكرية أنه وبالمقارنة مع إيران، لدى إسرائيل جغرافيا محدودة للغاية، وبنية تحتية أقل حساسية، ويمكن أن يسبب رد إيران مشاكل غير مسبوقة.

كما أشارت إلى أن العديد من الدول أعلنت لإيران أنها لن تشارك لمصلحة إسرائيل، لافتة إلى أنه وفي كل الأحوال فإن أي دولة ستساعد تل أبيب في عمل محتمل ستتجاوز الخط الأحمر الإيراني وستتكبد الخسائر.

وفي وقت سابق، طرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شرطين من أجل وقف إطلاق النار مع الاحتلال، بعد مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت اليوم.

وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن الشرط الأول هو احترام المقاومة وقبولها بمسألة وقف إطلاق النار بما يجلب حقوق الشعب اللبناني، والثاني هو تزامن ذلك مع وقف مماثل وكامل في غزة.

وأضاف: “أوضاع لبنان ليست طبيعية لتكون زيارتي إلى بيروت عادية.. وجودي في بيروت، التي تقصف كل لحظة، دليل على أن طهران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها”.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن أي تحرك من قبل الاحتلال ضد إيران سترد عليه طهران بقوة أكبر، وأوضح قائلا: “على عكس الكيان الصهيوني، الذي يستهدف المراكز الإنسانية، قمنا فقط بمهاجمة المراكز العسكرية والأمنية التابعة لهذا الكيان”.

وتابع قائلا: “سيكون ردنا على أي تحرك ضدنا أكثر صرامة، ومؤكد سيكون ردنا متناسبا ومحسوبا بالكامل”.

وكانت إيران نفذت ردا صاروخيا على الاحتلال، الثلاثاء الماضي، عبر إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي على قواعد عسكرية للاحتلال، ردا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله ولواء في الحرس الثوري بلبنان.

وقال الحرس الثوري، إن الرد جاء “بعد مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس”، وأشار في بيان إلى أنه “تم استهداف قواعد ومقرات مهمة في الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ الباليستية”.

وأضاف البيان: “إذا رد الكيان الصهيوني على الاستهداف الإيراني، فإنه سيواجه بهجمات أعنف”، موضحا أنه تم تنفيذ موجة من الضربات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية إسرائيلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.