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الحكومة: مخزون الأردن من القمح يكفي لـ 10 شهور

منذ ساعتين
الحكومة: مخزون الأردن من القمح يكفي لـ 10 شهور

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، إن مخزون الأردن من مادتي القمح والشعير “كافٍ”، ويكفي من 9 إلى 10 أشهر.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مخزون القمح يكفي لمدة 10 شهور بكميات تصل إلى 894 ألف طن، بالإضافة إلى 700 ألف طن من مادة الشعير والتي تكفي المملكة لمدة 9 شهور.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجار الأردن جمال عمرو، إن مخزونات المواد الغذائية لدى التجار “جيدة” كالسكر والأرز والزيوت.
وفيما يتعلق بالزيوت (الشمس، الصويا، والذرة)، أشار عمرو في حديثه لـ “المملكة”، إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت عالميا أدى لتخوف بعض التجار من شراء واستيراد الزيوت في الوقت الحالي، خاصة أن القوى الشرائية لمادة الزيوت في الوقت الحالي إلى حدٍ ما ضعيفة.


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