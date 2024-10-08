ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن بنسبة 52,1%

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 4,81 مليون شيك، وبقيمة بلغت 29,69 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 52,1%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 20,9 ألف شيك، مقارنة مع 13,8 ألف شيك في آب/أغسطس.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي إلى 130 مليون دينار، مقابل 117 مليون دينار في آب/أغسطس من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 11,8%.

وأضافت الإحصاءات أن 14,443 ألف شيك مرتجع بقيمة 95,4 مليون دينار أردني في أيلول/سبتمبر كانت لأسباب مالية، فيما كان 6,505 ألف شيك بقيمة 34,9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 68,9% مقابل 31,1% لأسباب تقنية.

وخلال أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 624 ألف شيك، مقارنة مع 474 ألف شيك في آب/أغسطس الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 31,6%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر أيلول/سبتمبر 3,53 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,24 مليار دينار في آب/أغسطس من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 8,7%.