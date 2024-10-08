بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن بنسبة 52,1%

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن بنسبة 52,1%

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 4,81 مليون شيك، وبقيمة بلغت 29,69 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 52,1%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 20,9 ألف شيك، مقارنة مع 13,8 ألف شيك في آب/أغسطس.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي إلى 130 مليون دينار، مقابل 117 مليون دينار في آب/أغسطس من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 11,8%.
وأضافت الإحصاءات أن 14,443 ألف شيك مرتجع بقيمة 95,4 مليون دينار أردني في أيلول/سبتمبر كانت لأسباب مالية، فيما كان 6,505 ألف شيك بقيمة 34,9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 68,9% مقابل 31,1% لأسباب تقنية.
وخلال أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 624 ألف شيك، مقارنة مع 474 ألف شيك في آب/أغسطس الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 31,6%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر أيلول/سبتمبر 3,53 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,24 مليار دينار في آب/أغسطس من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 8,7%.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:36

إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه خليج حيفا

12:16

الحكومة: مخزون الأردن من القمح يكفي لـ 10 شهور

12:12

نعيم قاسم: المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وإمكاناتنا بخير

11:48

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

11:44

صحيفة: قوات الاحتلال الجوية تدربت على التحليق لمسافات طويلة وضرب أهداف بعيدة

11:29

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية محددة في جنوب لبنان

11:23

الجيل الجديد من طلبة الجامعات وتداعياته على الممارسات الأكاديمية

10:54

البتراوي وشمال عمان الأكثر مبيعاً للشقق خلال 9 أشهر

10:44

الحكومة الفلسطينية تشكل فريقا وطنيا لإعادة إعمار قطاع غزة

10:41

السفير العضايلة: تنسيق مصري – أردني تجاه القضايا العربية وحل الأزمات الراهنة

10:38

عبيدات : 25 تخصصا جديدا طرحته الجامعة الأردنية لمواكبة التطور

10:33

وفيات الثلاثاء 8-10-2024

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-10-2024رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعواروفيات الاثنين 7-10-2024وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024