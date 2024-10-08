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جيش الاحتلال يبدأ عملية برية محددة في جنوب لبنان

منذ ساعتين
جيش الاحتلال يبدأ عملية برية محددة في جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، بدء شن عمليات برية في جنوب لبنان.
وأضاف جيش الاحتلال أن العملية محددة ضد حزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.
وقال جيش الاحتلال إنه استدعى فرقة لتعزيز عسكري إضافي للانضمام إلى العملية البرية التي شنها في جنوب لبنان.
وأشار إلى أن الفرقة 146 بدأت تنفيذ عمليات وصفها بالمحددة “ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان”.
وكانت واشنطن أبدت مخاوفها من أن تتحول عملية الاحتلال العسكرية التي وصفت بالمحدودة ضد حزب الله إلى صراع طويل الأمد قد يشمل أطرافًا إقليمية أخرى.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية حثت تل أبيب على تجنب التصعيد المفرط، وخصوصًا أي ضربة انتقامية محتملة ضد إيران.
التحذيرات الأمريكية تأتي في ظل تصاعد المخاوف من تأثير امتداد هذا الصراع على استقرار المنطقة بأسرها، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر.


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