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البتراوي وشمال عمان الأكثر مبيعاً للشقق خلال 9 أشهر

منذ 45 ثانية
البتراوي وشمال عمان الأكثر مبيعاً للشقق خلال 9 أشهر

وطنا اليوم:تمركزت بيوعات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، في حوض البتراوي الجنوبي بمحافظة الزرقاء بعدد 419 شقة ، تلتها شمال عمان “قرية ابو نصير حوض أصهى الفقير” بعدد 388 شقة، ثم شرق عمان حوض الرواق وقرية طبربور من نفس المديرية حوض الميالة بعدد 340 شقة في كل منهما ، ثم غرب عمان وبفارق شقة واحدة “قرية وادي السير” حوض دير غبار بعدد 339 شقة، ثم شمال عمان مجددا “قرية ياجوز ” حوض ام حليليفة بعدد 336 شقة، وفي قرية الجبيهة نفس المديرية حوض ابو عوف بعدد 333 شقة .
وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة تركزت بيوعات الأراضي حسب الأحواض في عمان “قرية عمان” حوض المدينة بعدد (559) قطعة أرض، وتلتها الموقر “قرية الكتيفة” حوض العنفدان الشرقي بعدد 325 قطعة، ثم الزرقاء “قرية البتراوي” حوض البتراوي الجنوبي بعدد 313 قطعة ، والعقبة حوض الاتحاد بعدد 270 قطعة، ثم البادية الشمالية قرية المناسف الغربية بعدد 207 قطع.


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