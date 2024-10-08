الحكومة الفلسطينية تشكل فريقا وطنيا لإعادة إعمار قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة الثلاثاء، بمدينة رام الله، أن الحكومة ستواصل عملها لتوفير كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة.

تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، أشار إلى أن الدمار لحق بأكثر من 70 ألفا من الوحدات السكنية في غزة