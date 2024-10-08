إحـالة عدد من ضباط الأمن الكبار إلى التقاعد – أسماء

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء إحالة الضباط التالية أسماؤهم إلى التقاعد:
عميد ركن محمد علي عيسى عبد الله
عميد ركن عوده إبراهيم محمد
عميد ركن علي صقر جديع
عميد ركن محمد عبدالمجيد محمد
عميد إسماعيل سليمان إسماعيل
عميد سالم فرج سالم
عميد رعد عبدالرحيم يوسف
عميد رائد أحمد مقبل
عميد محمد علي أحمد
عقيد نشأت عبد الكريم خليل
عقيد رامي جمال محمد
عقيد علي سلامه فهاد
عقيد أحمد رسمي يوسف
عقيد حامد سالم فلاح
عقيد أشرف سليم حسن
عقيد خالد محمود علي
عقيد محمد عبدالرحمن فراس
عقيد فراس خلف جازي
عقيد عبدالله محمد عبدالله
عقيد أحمد طالب محمد