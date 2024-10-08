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الاحتلال يستدعي فرقة جديدة للعملية البرية في لبنان

منذ 37 ثانية
الاحتلال يستدعي فرقة جديدة للعملية البرية في لبنان

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استدعى فرقة عسكرية إضافية للانضمام إلى العملية البرية جنوب لبنان، وأوضح أن الفرقة 146 بدأت تنفيذ عمليات محددة ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان.
ويرد حزب الله يوميا على الهجمات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات بأنحاء إسرائيل. وبينما تعلن الأخيرة عن جانب من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية لديها تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.


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