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الباص السريع يدهس شخصا على أوتوستراد الزرقاء

منذ ساعة واحدة
الباص السريع يدهس شخصا على أوتوستراد الزرقاء

وطنا اليوم:كشف مساعد مدير مستشفى الأمير فيصل الحكومي الدكتور ثامر ابو غزالة عن حالة المواطن العشريني الذي دهسه الباص السريع على أوتوستراد الزرقاء صباح اليوم الثلاثاء.
أبوغزالة ذكر أن الدفاع المدني أوصل المواطن ذو ال26 عاما إلى المستشفى وبعد كشف أطباء الطوارئ والتخدير عليه، وجدوا ان حالته العامة سيئة؛ بعد تعرضه لاصابات بالغة وكسور.
وذكر أنه بحاجة إلى صور طبقية كاملة وإدخال للعناية المشددة، للتأكد أكثر من حالته الصحية، مشيرا إلى أنه في حالة غيبوبة، ولا مرافقين معه.


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