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بيرنز يحذر : إيران أصبحت أقرب بكثير لإنتاج قنبلة نووية

منذ ساعة واحدة
(FILES) In this file a handout picture provided by Iran's Defence Ministry on February 1, 2021 shows the launch of Iran's newest satellite-carrying rocket, called "Zuljanah," at an undisclosed location. - The United States on February 2, 2021 voiced concern about Iran's launch of a satellite-carrying rocket, saying the test could boost missile work at a moment when the two nations are inching back to diplomacy. "The United States remains concerned with Iran's efforts to development space launch vehicles (SLVs), given these programs' ability to advance Iran's ballistic missile development," a State Department spokesperson said. (Photo by - / IRANIAN DEFENCE MINISTRY / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /IRANIAN DEFENCE MINISTRY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

وطنا اليوم:نقلت شبكة “إن بي سي” عن مدير السي آي إيه ويليام بيرنز، أن “إيران أصبحت أقرب بكثير لإنتاج قنبلة نووية، وقد تحتاج إلى أسبوع واحد لإنتاج قنبلة نووية واحدة والمخاطر تتصاعد”.
ولفت بيرنز، الى أننا “لا نرى اليوم أي دليل على أن إيران اتخذت قرارا بصنع قنبلة نووية، ونواجه خطر تصاعد الوضع في الشرق الأوسط رغم أن إيران وإسرائيل لا تريدان صراعا شاملا”.
وكانت قد هاجمت إيران إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي عبر إطلاق 200 صاروخ بسكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب “أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ”، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.
وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان.
وتوعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي


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