عشرات الشهداء بغزة ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بمعارك شمال القطاع

وطنا اليوم:قالت مصادر طبية إن 63 فلسطينيا استشهدو وأصيب العشرات منذ صباح الاثنين في سلسلة غارات نفذتها مقاتلات وآليات مدفعية إسرائيلية على قطاع غزة، بينما أعلنت إسرائيل مقتل رقيب أول وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معارك بشمال القطاع.

وفي أحدث الغارات، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة قرب مسجد الفرقان في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق مصدر طبي. وفي المخيم ذاته، استشهد فلسطينيان وأصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا، بحسب بيان صدر عن مستشفى العودة.

وقالت تقارير إعلامية إن قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار شنته الطائرات والمدفعية الإسرائيلية على مخيم البريج، تسبب بسقوط عدد من الشهداء، وخلق حالة من الخوف والفزع في صفوف السكان والنازحين.

وأشارت التقارير إلى إطلاق قذائف دخانية بشكل مكثف شمال وشرق المخيم تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي شمال مخيم النصيرات (وسط).

وفي مدينة خان يونس (جنوب)، قال مصدر طبي إن طفلة فلسطينية استشهدت وأصيبت سيدة بقصف إسرائيلي مدفعي على بلدة عبسان شرق المدينة، بالتزامن مع حركة نزوح كبيرة للمواطنين من تلك المناطق بعد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي.

أما في مدينة رفح (جنوب)، فقد استشهد 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف طائرة إسرائيلية لمنزل يعود لعائلة أبو ماشي في منطقة ميراج (شمال)، وفق مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس.

كما استهدف القصف الإسرائيلي تجمعا لمواطنين في حي الشيخ رضوان (شمال غزة) ومنزلا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، حسب شهود عيان.

وفي جباليا شمالي القطاع، قال مصدر طبي إن سيدة استشهدت برصاص طائرات مسيرة في دوار أبو شرخ، بينما استشهد 5 مواطنين جراء استهدافهم قرب مدرسة أبو عبيدة في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

وقال مصدر طبي للأناضول إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على منطقة محطة أبو قمر في مخيم جباليا، بينما قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، محمود بصل، إنه تم انتشال 18 مواطنا بين شهيد وجريح جراء قصف تجمع للمواطنين أمام سوبرماركت أبو قمر في مخيم جباليا.

خسائر إسرائيلية

وفي المقابل أعلنت قوات الاحتلال مقتل رقيب أول وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معارك دارت في شمال قطاع غزة، وأشارت إلى أن الرقيب القتيل من كتيبة 17 التابعة للواء مدرسة سلاح المشاة 828 وخدم كمقاتل في كتيبة 12 في لواء جولاني.

ويأتي ذلك تزامنا مع مرور عام كامل من إطلاق إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.