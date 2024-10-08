5.155 مليار دينار صادرات صناعة عمّان خلال 9 شهور

وطنا اليوم:بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي 5.155 مليارات دينار، مقارنة مع 5.198 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية، سجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 3.8% للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية و23.5% للصناعات الخشبية والأثاث.

وانخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 5.6% لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والإنشائية 22.4% والصناعات التعدينية 28.1%.

واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي وهي: الهند، والولايات المتحدة، والسعودية، والعراق، مسجلة ما قيمته 3.290 مليارات دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 52.8%، لتسجل قرابة 1.309 مليار دينار، مقابل 856 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمّان.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 11.7%، لتبلغ ما قيمته قرابة 703 ملايين دينار، مقابل 629 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، تراجعت صادرات صناعة عمّان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 4.2% خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي، منخفضة إلى 590 مليون دينار مقابل 616 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي، تراجعا بنسبة 26%، منخفضة لقرابة 688 مليون دينار مقابل 930 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.280 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية مليار دينار، والدول الإفريقية 25 مليون دينار، ولدول أميركا الشمالية قرابة 1.336 مليار دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمّان، خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي لدول أميركا الجنوبية قرابة 70 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 262 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 110 ملايين دينار، وبلدان أخرى بقيمة 71 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.204 مليار دينار، والتعدينية 1.117 مليار دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 809 ملايين دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته قرابة 587 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 514 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 394 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمّان خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاط بقيمة قرابة 225 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية قرابة 204 ملايين دينار، والإنشائية 85 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 16 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لقرابة 5 مليارات دينار.