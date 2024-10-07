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عاجل .. إعلام العدو : “تل ابيب”قصفت اليوم من غزة والبمن ولبنان

منذ ساعتين
عاجل .. إعلام العدو : “تل ابيب”قصفت اليوم من غزة والبمن ولبنان

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