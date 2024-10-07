من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
02:22
حزب الله يعلن قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات (8200) بصلية صاروخية
01:30
عاجل .. إعلام العدو : “تل ابيب”قصفت اليوم من غزة والبمن ولبنان
01:21
عاجل.. أنباء أولية عن إصابة مباشرة لمبنى في تل ابيب
01:04
حكومة جعفر حسان: جهود مستمرة لخدمة الوطن والمواطن
00:45
هجوم بصواريخ حزب الله على وحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية
22:22
مفاجئا إسرائيل.. يحيى السنوار يبعث برسالة إلى الوسطاء
21:00
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب
20:38
عبور أكثر من 400 ألف شخص من لبنان إلى سوريا في أسبوعين
20:23
المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (حد السيف)
20:07
المؤشر الأردني لثقة المستثمر يرتفع بنسبة 26 بالمئة
الرئيسية
عربي دولي
عاجل .. إعلام العدو : “تل ابيب”قصفت اليوم من غزة والبمن ولبنان
منذ ساعتين
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:22
حزب الله يعلن قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات (8200) بصلية صاروخية
01:21
عاجل.. أنباء أولية عن إصابة مباشرة لمبنى في تل ابيب
01:04
حكومة جعفر حسان: جهود مستمرة لخدمة الوطن والمواطن
00:45
هجوم بصواريخ حزب الله على وحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية
22:22
مفاجئا إسرائيل.. يحيى السنوار يبعث برسالة إلى الوسطاء
21:00
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب
20:38
عبور أكثر من 400 ألف شخص من لبنان إلى سوريا في أسبوعين
20:23
المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (حد السيف)
20:07
المؤشر الأردني لثقة المستثمر يرتفع بنسبة 26 بالمئة
19:58
رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعوار
19:52
الصفدي: عدد محدود من الأردنيين بقي في لبنان
19:48
جعفر حسان: سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين الأردن
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن