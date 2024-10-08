البستنجي: لا إنفراج قريب على موضوع جمارك المركبات الكهربائية

وطنا اليوم_أكد النائب محمد البستنجي رئيس هيئة المستثمرين بالمناطق الحرة بعد اجتماع مع وزير المالية بحضور مدير عام الجمارك ، لمناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة بقرار رفع الضريبة وإلغاء كتب الشطب. انه لا توجد لدى الحكومة اي نوايا للتراجع عن القرار او تعديله.

وقال البستنجي ان الحكومة تتوقع ان ينصاع المواطنون في نهاية المطاف للقرار والشراء وفق الضريبة الجديدة لافتا انه ابلغ الوزير بان الجمارك على السيارات الكهربائية لن تتجاوز ال10% عن معدلها الطبيعي في احسن الاحوال في حال اصرت الحكومة على القرار .

واقترح البستنجي على الحكومة ان يكون الرفع على شرائح معينة وان تعيد الحكومة النظر في كتب شطب المركبات واعادة النظر في لعرضه على اللجنة الاقتصادية الوزارية ورئيس الحكومة والبنك الدولي لاتخاذ قرار بشأنها .

واضاف البستنجي ان الانباء المتداولة عن انفراجة قريبه في القرار غير صحيحة .