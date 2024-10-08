بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

البستنجي: لا إنفراج قريب على موضوع جمارك المركبات الكهربائية

منذ 20 ثانية
البستنجي: لا إنفراج قريب على موضوع جمارك المركبات الكهربائية

وطنا اليوم_أكد النائب محمد البستنجي رئيس هيئة المستثمرين بالمناطق الحرة بعد اجتماع مع وزير المالية بحضور مدير عام الجمارك ، لمناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة بقرار رفع الضريبة وإلغاء كتب الشطب. انه لا توجد لدى الحكومة اي نوايا للتراجع عن القرار او تعديله.

 

وقال البستنجي ان الحكومة تتوقع ان ينصاع المواطنون في نهاية المطاف للقرار والشراء وفق الضريبة الجديدة لافتا انه ابلغ الوزير بان الجمارك على السيارات الكهربائية لن تتجاوز ال10% عن معدلها الطبيعي في احسن الاحوال في حال اصرت الحكومة على القرار .

 

واقترح البستنجي على الحكومة ان يكون الرفع على شرائح معينة وان تعيد الحكومة النظر في كتب شطب المركبات واعادة النظر في لعرضه على اللجنة الاقتصادية الوزارية ورئيس الحكومة والبنك الدولي لاتخاذ قرار بشأنها .

 

واضاف البستنجي ان الانباء المتداولة عن انفراجة قريبه في القرار غير صحيحة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:16

استطلاعات: الليكود لن يفوز إذا أجريت انتخابات الآن

03:13

الخدمات الطبية: مبادرة “استعادة الأمل” قد تشمل 14 ألفا فقدوا أطرافهم في غزة

02:22

حزب الله يعلن قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات (8200) بصلية صاروخية

01:30

عاجل .. إعلام العدو : “تل ابيب”قصفت اليوم من غزة والبمن ولبنان

01:21

عاجل.. أنباء أولية عن إصابة مباشرة لمبنى في تل ابيب

01:04

حكومة جعفر حسان: جهود مستمرة لخدمة الوطن والمواطن

00:45

هجوم بصواريخ حزب الله على وحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية

22:22

مفاجئا إسرائيل.. يحيى السنوار يبعث برسالة إلى الوسطاء

21:00

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب

20:38

عبور أكثر من 400 ألف شخص من لبنان إلى سوريا في أسبوعين

20:23

المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (حد السيف)

20:07

المؤشر الأردني لثقة المستثمر يرتفع بنسبة 26 بالمئة

وفيات
رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعواروفيات الاثنين 7-10-2024وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024