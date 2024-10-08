الخدمات الطبية: مبادرة “استعادة الأمل” قد تشمل 14 ألفا فقدوا أطرافهم في غزة

وطنا اليوم_قال مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم سهل الحموري،الاثنين، إن الأردن ثالث أكبر دولة في العالم قدمت الدعم اللوجستي العسكري لخدمة أهالي غزة.

وأضاف الحموري أن التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بتقديم مختلف الخدمات الطبية الممكنة للأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبين الحموري أن الخدمات الطبية الملكية قدمت خدماتها في 32 دولة حول العالم، عبر المستشفيات الميدانية.

وأشار إلى أنه نتيجة الظروف الراهنة في غزة، تم تطوير الخدمات الطبية في المستشفى الميداني بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإجراء الجراحات المتقدمة للمرضى والجرحى، بالإضافة إلى العمليات المتقدمة.

ولفت الحموري إلى أن 494 ألف شخص راجعوا المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن المستشفى الأردني في شمال غزة، خدم أكثر من 43 ألف مريض.

وأوضح أنه تم إجراء آلالاف من العمليات الصغرى في المستشفيات الميدانية في غزة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للنساء والحوامل، وحالات الخداج من المواليد الجدد، نظرا لوجود 55 ألف امرأة حامل في القطاع.

وأضاف أن مبادرة “استعادة الأمل” التي أطلقت مؤخرا، قد تشمل 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم جراء الحرب، مشيرا إلى أن المبادرة ستتنقل في بعض مناطق القطاع لخدمة المصابين في أماكنهم.

وأكد الحموري أن جميع الكوادر الطبية الأردنية، التي يتم إرسالها إلى قطاع غزة، للالتحاق بالمستشفيات الميدانية الأردنية، مدربة جيدا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة التي تراجع المستشفيات.